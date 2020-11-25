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陝西公路逾40車撞 至少三死六傷

2020-11-25 列印
　　陝西省銅川市有高速公路周二發生連環車禍，懷疑因天氣惡劣問題，路面結冰濕滑，加上大霧能見度低，導致四十餘輛車相撞，超過十輛車起火，幸火勢沒有蔓延至一輛載有三十四噸甲醇的貨車。事故造成至少三死六傷，消防救出多名被因人士，當局正調查意外原因。

　　事發於昨早近七時，銅川市耀州區包茂高速關莊溝大橋路段，發生嚴重交通事故。當局調派十六輛消防車及一百零五名消防員到場救援，發現事故涉及四十三輛汽車，超過十輛汽車起火，多人被困。火勢一度蔓延，有車輛被大火包圍，幸沒波及到一輛運載三十四噸甲醇的貨車。消防員花近兩小時，至八時四十分將火撲滅，共救出八人，其中三人傷重不治，六人受傷送院接受治療。

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