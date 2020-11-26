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台學者涉間諜罪 內地判囚四年

2020-11-26 列印
■施正屏早年在美國留學，曾在台北駐美國文化代表處任職。 網上圖片
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　　近月來中國爆多宗「台諜」案，現在又多一個獲判刑。國台辦昨日上午發佈，安徽省馬鞍山市中級人民法院周二依法對施正屏間諜案作出一審宣判，認定施正屏犯間諜罪，判處有期徒刑四年，剝奪政治權利二年，並處沒收個人財產人民幣二萬元。

　　不過發言人沒有表示施正屏有否對此作出上訴。國台辦發言人朱鳳蓮指，施正屏是於二○○五年跟台「國安局」制內間諜周勝裕（化名周德益）建立聯繫。

　　中媒引述更國家安全機關指，從○五年到一八年，施正屏以台灣學者身份到大陸刺探情報，內容涉及政治、經濟、兩岸關係、政策法規等多個領域，通過公開套取、打探刺探、金錢收買、物質引誘等手段獲取「一帶一路」、亞太戰略等方面的數據和內容。

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