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浙江大學幹部貪污受賄　判監五年罰30萬人民幣

2020-11-26 列印
　　內地再爆大學醜聞，浙江工業大學膜分離與水科學技術中心原主任助理兼辦公室主任陳賢鴻於庭上承認挪用公款二百一十四萬八千多餘元，目前已因貪污罪、受賄罪被杭州市拱墅區人民法院判處有期徒刑五年，並處罰金人民幣三十萬元。

　　報道指出，任職浙工大膜水中心辦公室兼實驗室主任的陳賢鴻，偽造信息向中心報銷，他謊稱自己的家屬是浙工大的外聘人員，用公費旅遊，甚至連他三歲的兒子都沒漏下；此外他更借「名」賺錢。虛構學生為中心提供勞務，以發勞務費再要回。

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