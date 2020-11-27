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任正非警告員工 再建言造車可離職

2020-11-27 列印
■華為創辦人任正非。 新華社
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　　中國電信商華為將繼續從事ICT基建，決不動搖。華為創辦人任正非簽發一董事會常委會決議，警告公司內部人員日後再建言造車，可離職及另尋崗位。決議強調「打造ICT基礎設施才是華為肩負的歷史使命！」。另華為副董事長孟晚舟引渡案繼續聆訊，而中國駐加大使館再發聲明，促釋放孟晚舟，為中加關係重回正軌創造條件。據報，華為最新的董事會常委會決議強調，近年來儘管外部環不斷變化，但打造ICT基礎設施才是華為肩負的歷史使命，愈是在艱苦時期，愈不能動搖。

　　華為再次重申：「華為不造整車，而是聚焦ICT技術，幫助車企造好車。」華為表明要成為智能網聯汽車的增量部件提供商。

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