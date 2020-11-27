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國防部回應蔡英文： 民進黨以武謀獨自取滅亡

2020-11-27 列印
　　台灣的總統蔡英文近日頻頻表示，將繼續爭取深化台美夥伴關係。中國國防部昨日對此重申，堅決反對美台進行任何形式的官方往來及軍事聯繫，指統一是大勢，批民進黨妄圖挾洋自重，以武謀獨，注定自取滅亡，強調任何人、任何勢力侵犯及分裂祖國領土，解放軍必將迎頭痛擊，堅決捍衛主權和領土完整。

　　中央軍委主席習近平日前批准，印發解放軍聯合作戰綱要，國防部發言人任國強解釋，主要是因應中國安全環境發生變化。此外現代戰爭形態生變，武裝向精確智能，及隱身和無人化方向發展，而聯合作戰已成基本作戰形式。

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