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蘇貞昌進行《施政報告》 現場「豬下水」橫飛

2020-11-28 列印
　　台灣因開放美豬問題而鬧哄哄，昨日行政院長蘇貞昌進行《施政報告》時再受國民黨杯葛。

　　期間更爆發推擠，有人傾倒「豬下水」抗議，有議員扭打在一起，並互掉雜物等。現場「豬下水」橫飛，蘇貞昌在民進黨立委保護下宣讀了四分鐘的《施政報告》，並最少十三度嘗試上台。

　　台灣民眾黨立委邱臣遠建議行政院成立「萊豬專案小組」以嚴格稽查，對此蘇貞昌表示「有個小組來運作進行，好」。

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