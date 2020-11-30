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河南破雲端問診騙案 涉逾數億元拘190人

2020-11-30 列印
■「網絡問診」在內地疫情時非常火爆。圖為另一「雲問診」公司的情況。網上圖片
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　　新冠肺炎病毒影響全球的活動，「網絡問診」在中國隨之冒起。河南民權縣警方近日接報一宗「網絡問診」的詐騙事故，已拘捕一百九十人歸案，受害者多達十萬人，涉案資金更達數億元。

開方藥動輒索數千

　　據新華社報道指，河南省民權縣公安局接報，南京有中醫門診部涉賣假藥騙錢。調查發現該中醫門診部明明患者很少，但每天卻寄出大量「藥品」快遞。追查下得知這些大量「藥品」，是以「網上問診」的方式銷售出去。而銷售員沒受過醫療教育，只是按預先的營銷話術範本給患者「開方」。而所謂的「藥品」多是保健品、普通食品和三無產品，價格更動輒上千元，甚至數千元。

　　除涉事中醫門診部外，騙子集團還有三間公司以「網上問診」的方式詐騙，於是當局展開多地抓捕，已拘捕一百九十人歸案。案件目前還在進一步處理中。

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