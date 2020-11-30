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17歲少年娶14歲初中生 政府令女方回歸原家庭

2020-11-30 列印
■廣東一名十七歲高中生，竟迎娶十四歲初中生。網上圖片
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　　　　內地近日流傳一宗高中生迎娶初中生事件，引起輿論，眾人議論紛紛。當局展開調查後已對雙方家長進行法制教育，責令其讓女方回歸原家庭，並對當事人開展心理疏導和教育，勸其復學，相關工作正在進行中。 涉事者是貴嶼鎮鳳新村十七歲姓盧少年，原是高中生，現已退學，以及鄰村十三歲姓莊少女，亦已休學。

　　據報，兩人是自由戀愛，不過因雙方父母法制觀念淡薄，本年十一月二十六日為雙方按照農村風俗舉行婚禮，但未曾到民政部門申辦婚姻登記。事件引起內地廣泛輿論，眾人議論紛紛。潮陽區貴嶼鎮政府獲悉，開展核實。有報道指鎮政府工作人員一度稱，已找到雙方父母，但對方不配合確定事件是否屬實。
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