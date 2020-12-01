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康巴藏族青年爆紅 華春瑩是粉絲

2020-12-01 列印
■華春瑩大讚扎西‧丁真笑容陽光。互聯網
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        四川甘孜一名二十歲的康巴藏族青年，因外表神似藝人吳彥祖，及其陽光的微笑而在網上火速爆紅，一度成為熱門搜尋結果的首位，狂吸百萬粉絲！沒有想連中國外交部發言人華春瑩都是他的支持者。

        華春瑩周日罕見於社交媒體推特上轉發一名康巴藏族青年相片，她更於推文中表示「最近扎西‧丁真成為社交媒體明星，是因為他明亮、陽光明媚帶天真的微笑，才令他的照片廣為流傳。」

        據報，該名來自四川的藏族青年名叫扎西‧丁真，他日前在草原放羊時，受邀拍攝短片。片隨即被轉載到微博，並迅速「吸粉」。
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