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法紐發聲斥趙立堅發佈漫畫不符外交預期

2020-12-03 列印
　　中國外交部發言人趙立堅日前在個人社交網站發佈漫畫，譴責澳洲軍人屠殺阿富汗公民。事件引起外交風波，法國、紐西蘭相繼發聲，認為圖片與事實不符，中方的做法不符合國際外交的預期。在北京，外交部發言人華春瑩重申，涉事漫畫是根據澳洲國防部所確認的事實而創作，而不是憑空捏造，又批評澳方的回應難以令人信服當局會真心改善。

　　中國駐法國使館發言人則指，法國不去譴責虐殺平民的戰爭暴行，反而指責聲討暴行的人士「有偏見」、「令人反感」、「侮辱性」，這樣的表態令人反感，不禁讓人質疑發表這種言論的人到底是站在戰爭罪犯一邊，還是站在國際正義和人類良知一邊。
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