美禁入口新疆建設兵團棉花

美國政府宣佈禁止從新疆生產建設兵團 （XPCC）的棉花貨物，指有關機構扣留維吾爾人及其他少數族裔民眾，並強迫他們勞動。國土安全部代理副部長肯·庫奇內利 （ Ken Cuccinelli ）：「中國製造標注的不僅僅是原產地，還是一個警告標籤。」外界分析指，此舉是特朗普離任前持續對中方施壓的措施，並打算將之留給拜登「執手尾」。



據美媒表示，美國國土安全部周三宣佈，海關將扣押進口自新疆生產建設兵團 （XPCC）「含有棉花和棉花製品」的貨物。若美國企業要向新疆生產建設兵團購買棉花，就必須向當局證明，產品並非由被強迫勞動的員工製造。台媒引述一位不願透露姓名的中國棉花貿易商說：「這幾乎阻止了所有中國棉紡織品的進口。」美媒指，當局亦考慮全面禁止新疆入口產品，但遭業界反對，認為會損害合法生產商的權益。