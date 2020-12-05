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美司法部與孟晚舟商討以認罪換取返回中國

2020-12-05 列印
美司法部與孟晚舟商討以認罪換取返回中國
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　　華為副董事長孟晚舟（見圖）的引渡案有新發展。據外媒報道指，美國司法部正與被加拿大拘押的華為副董事長孟晚舟商討，以認罪換取返回中國。不過有媒體指，孟晚舟一直拒絕提議，堅信自己沒有做錯任何事。而中國外交部發言人強調，孟晚舟無辜，中方再次敦促美加立即撤銷對其逮捕和引渡請求及放人。

  對與孟晚舟商討「以認罪換取回國」的建議， 美國司法部拒絕評論消息，而華為則未有回應。據了解，孟晚舟的律師近日與司法部官員討論達成「延期起訴協議」的可能性，即在孟晚舟承認指控及表現合作的情況下，檢控官將同意延遲檢控並最終撤控。

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