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蔡英文入選「彭博50」傑出人物

2020-12-05 列印
蔡英文入選「彭博50」傑出人物
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　　台灣的總統蔡英文（圖）入選「彭博50」傑出人物，獲讚抗疫成果優異。據報，選方指蔡英文領導的政府反應迅速，於一月已準備關閉邊界，並實行嚴格的跟蹤和隔離協議。另外，全美交流理事會也頒贈「國際領袖先鋒獎」給蔡英文，令她成為繼英國前首相戴卓爾夫人以外，第二位獲獎的國際領袖。

  「彭博50」指，台灣因經歷過SARS的慘痛經驗，再加上第一時間採取「全民強制戴口罩」規定。讓低確診的台灣成為本年全球少數經濟呈現增長的經濟體。對於獲頒「國際領袖先鋒獎」的蔡英文就指：「我的職責是維護及捍衛，台灣民主自由的生活方式，我永遠不會停止追求，兩岸關係的和平與穩定。」



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