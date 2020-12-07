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煤礦事故一獲救23遇難 國務院約談重慶市政府

2020-12-07 列印
■吊水洞煤礦事故導致二十三人死亡。新華社
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　　重慶永川區吊水洞已停產的煤礦上周五發生一氧化碳超標事故。內媒指，企業私自派員拆除已停產煤礦的井下設備，導致有二十四名工人被困井下，周六晚結束搜救，最終僅一人獲救，二十三人死亡。事故觸發國務院安委辦周日對重慶市政府進行安全生產約談，當局決定要堅定不移推動小煤礦關閉退出，並加強關停技改的煤礦安全監管。

　　據內媒報道，經三十個小時全力搜救，二十四名被困人員搜救完畢，其中一人獲救，二十三人遇難。目前善後工作有序開展，事故原因正進一步調查中。

　　央視引述約談指，事故暴露出一些煤礦安全基層薄弱及監管監察質量不高等問題。當局表示，將全面開展煤礦安全生產大排查，嚴格規範精準監管監察執法，從根本上消除事故隱患；要堅定不移推動小煤礦關閉退出，加強關停技改煤礦安全監管。

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