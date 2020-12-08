杭州婦遲到被拒登機大鬧機場

正式踏入香港國際賽周，今年簡直空閒得有點嚇人，往年應接不暇的飯局統統沒有了，外隊馬的馬主也未有來港，只有馬房相關人員和騎練，而他們在港期間也不能接觸本地人，即使在晨課有機會碰到相熟朋友，也只能離遠打個招呼，感覺有點寂寥。而周三晚的國際騎師錦標賽和周日的正本戲，馬場內的防疫措施一如之前，未有因為是一年一度的重要賽日而減輕，證明馬會在這方面絕對是一絲不苟的。 當然場面冷清並不代表戲碼疲弱，作為每年年底最高獎金的賽馬嘉年華，即使外隊馬數量減少，江湖地位同樣地高，看愛爾蘭殿堂級練馬師岳伯仁也派三駒來港，兩匹曾在港揚威的日本馬也來到打衞冕戰，還有新加坡最炙手可熱的新星也會來到香港，更...

2020-12-08