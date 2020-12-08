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杭州婦遲到被拒登機大鬧機場

2020-12-08 列印
　　名震中外的「機場大媽」後繼有人，本月四日在杭州蕭山機場再發生一宗女子因遲到一分鐘而無法登機而大鬧候機室事件。期間她不但多次自稱哺乳期的母親， 並指責航空公司不近人情，更對圍觀拍攝指「我要全國最大的點擊量」。

　　據報，這位「機場大媽2.0」原定於本月四日乘坐早上六時五十分的浙江長龍航空GJ8013班機，從杭州飛往秦皇島。不過被告知遲到一分鐘不能登機，她大吵大鬧要求再派多一輛停機坪巴士接載她上機。

　　工作人員解釋不果，女子情緒激動並躺在地上耍賴，最終只能報警處理，在翻看監控並確認登機閘口沒有提早關閉後，她就另購需轉機的航班歸家。

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