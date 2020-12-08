杭州婦遲到被拒登機大鬧機場

據報，這位「機場大媽2.0」原定於本月四日乘坐早上六時五十分的浙江長龍航空GJ8013班機，從杭州飛往秦皇島。不過被告知遲到一分鐘不能登機，她大吵大鬧要求再派多一輛停機坪巴士接載她上機。
工作人員解釋不果，女子情緒激動並躺在地上耍賴，最終只能報警處理，在翻看監控並確認登機閘口沒有提早關閉後，她就另購需轉機的航班歸家。
本港昨天新增七十八宗新冠肺炎個案，醫管局臨牀發現第四波病毒的傳染力強，中招者不限於長者，不少壯年人士染疫後入院即病情危重，須接受急救，反映病毒「兇惡」，形容是「危險的病毒株」，呼籲不同齡層的市民都不能...
2020-12-08
名震中外的「機場大媽」後繼有人，本月四日在杭州蕭山機場再發生一宗女子因遲到一分鐘而無法登機而大鬧候機室事件。期間她不但多次自稱哺乳期的母親， 並指責航空公司不近人情，更對圍觀拍攝指「我要全國最大的點擊量」。 據報，這位「機場大媽2.0」原定於本月四日乘坐早上六時五十分的浙江長龍航空GJ8013班機，從杭州飛往秦皇島。不過被告知遲到一分鐘不能登機，她大吵大鬧要求再派多一輛停機坪巴士接載她上機。 工作人員解釋不果，女子情緒激動並躺在地上耍賴，最終只能報警處理，在翻看監控並確認登機閘口沒有提早關閉後，她就另購需轉機的航班歸家。
2020-12-08
國際兩大信用卡公司VISA卡和萬事達卡（Mastercard）周日宣佈，正調查它們與色情網站Pornhub之間的商業關係，必要時會禁止該網站繼續使用它們的支付服務。 較早時有一名著名的報章專欄作家指責Pornhub播放強姦或涉及未成年者的色情影片。 《紐約時報》專欄作家克里斯托夫上周五發表文章，指Pornhub容許在其平台上播放的色情影片，含有強姦、未成年者、報復成份或未得到片中人同意而拍攝及公開的內容。 Pornhub周日聲明表示，指控是「不負責任和公然不真實的」，強調已僱用了主持人來篩選並刪除非法內容。VISA卡和萬事達卡現在宣佈，調查後若屬實會禁止為該公司提供支付服務...
2020-12-08
藍塘道是跑馬地其中一條主要街道，沿路地勢高，以純住宅為主，相對成和道更為旺中帶靜。以下要介紹的放盤，乃是坐落藍塘道86號的藍塘花園，樓齡約37年，單位實用面積1076方呎，3房1套間隔，廳堂面積夠大，...
2020-12-08
歐美疫情繼續肆虐，而英國與歐盟的貿易談判持續，市場觀望氣氛濃厚，外圍股市窄幅上落。美股昨晚開市之前，杜指仍高開14點，一度升創新高，其後便掉頭向下，曾跌132點，見30085點，其後回順，跌116點，...
2020-12-08
曼聯今晚將於歐聯H組作客RB萊比錫打生死戰，當中紅魔全能中場保羅普巴於上周六的英超射入世界波以示復活，其攻守兩端的影響力有望激發曼聯的中場線，助球隊今晚以防守反擊攻破RB萊比錫，取得歐聯十六強的入場券。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨4:00直播） 曼聯中場保羅普巴於上周六作客韋斯咸中，以一個世界波在今季聯賽開齋。不但入球精采，其他數據亦相當亮眼，當中觸球、傳球和搶回球權的次數更是全場第一，難怪這名法國球星近日在訪問中直言自己強勢回歸：「我現在的狀態和之前的差別很大，我找回了自己的節奏，這才是我。」 穩守突擊利發揮 紅魔的中場球員...
2020-12-08
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
2020年不少名人紅星相繼離世，一個多月前因胰臟癌病逝的金牌監製錢國偉（Wilson）於今晚假沙田寶福紀念館設靈，翌日舉殯，跟他識於微時的鄭伊健、錢嘉樂、林曉峰等將擔任治喪委員會成員。雖然好兄弟「先行...
2020-12-08
掀起第四波疫情的跳舞群組，一名染疫者把病毒帶回家，導致葵涌葵盛西邨八座爆疫，六戶十三人確診。自當局公佈邨內「疫座」之後，奇怪的是竟沒有出動強制檢測這把「尚方寶劍」，讓同座居民自出自入，有人為避疫即晚搬走，恐病毒有擴散危機。衞生防護中心解釋，是顧及居民的生活需要，這種不以抗疫為先的做法，可謂本末倒置，表面為了市民，其實並無保障他們的安全。 葵盛西邨八座五樓先出現十二名染疫者，昨天對上十多樓再多一名確診者，衞生防護中心認為該座環境已受病毒污染，既然如此，證明居民繼續留下，或會面對染疫的風險，為何不果斷行事，即時封閉整座，緊急安排所有居民做快速檢測，以策安全，也阻止病毒繼續擴散。...
2020-12-08
正式踏入香港國際賽周，今年簡直空閒得有點嚇人，往年應接不暇的飯局統統沒有了，外隊馬的馬主也未有來港，只有馬房相關人員和騎練，而他們在港期間也不能接觸本地人，即使在晨課有機會碰到相熟朋友，也只能離遠打個招呼，感覺有點寂寥。而周三晚的國際騎師錦標賽和周日的正本戲，馬場內的防疫措施一如之前，未有因為是一年一度的重要賽日而減輕，證明馬會在這方面絕對是一絲不苟的。 當然場面冷清並不代表戲碼疲弱，作為每年年底最高獎金的賽馬嘉年華，即使外隊馬數量減少，江湖地位同樣地高，看愛爾蘭殿堂級練馬師岳伯仁也派三駒來港，兩匹曾在港揚威的日本馬也來到打衞冕戰，還有新加坡最炙手可熱的新星也會來到香港，更...
2020-12-08