  • 2020年12月8日 星期二
  • 18º
  • 68%
熱門： 新冠肺炎疫苗葵盛西邨中大楊子雋

日報新聞 > 中國

澳預警農業出口五年新低

2020-12-08 列印
■澳洲葡萄酒業的豐收情況。新華社
Previous Next

　　中澳商貿關係緊張。澳洲政府周一警告，鑑於與中方關係惡化的不確定性，以及澳洲出現早旱，農業出口將會下降。據報，本年度的出貨量創五年來最低。

　　澳洲農業資源經濟局報告發現，二○二○至二○二一年度的出貨量將下降百分之七，創五年來最低。澳洲農業出口總值或按年下降百分之七，至四百四十七億澳元；農業生產總值則增長七個百分點，至六百五十億澳元。

　　中國商務部於十一月二十八日開始對進口澳洲葡萄酒徵收臨時百分之二百一十二的反傾銷稅，據報，商務部調查後初步認定，澳洲葡萄酒存在傾銷情況。不過澳洲當時否認採取補貼的政策。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd