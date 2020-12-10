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日應對中海警釣魚島巡航 情報室升級官邸對策室

2020-12-10 列印
　　中南海局勢升級，日本政府昨日因應中國海警艦艇編隊在釣魚島領海巡航，將日本首相官邸的情報聯絡室升級為官邸對策室。據日媒引述日本官房長官加藤勝信對此表示遺憾，並指會繼續以首腦會談等對話機會解決問題。

　　另「南海戰略態勢感知」微博昨日發佈，美海軍自八日起，已出動五架反潛巡邏機及無人偵察機進入南海。發文指，過去二十四小時，美海軍累計出動四架P-8A反潛巡邏機前往南海進行高強度偵察。昨下午三時許，美海軍再派戰略無人偵察機MQ-4C（AE5C76）進入南海。

　　日本首相菅義偉指，日方受到中美對立及本國中心主義影響，國際局勢可能會變得難以預料和控制，日本將進一步強化日美同盟，同時亦會與中國等近鄰各國，構築穩定關係。

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