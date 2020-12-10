  • 2020年12月10日 星期四
  • 23º
  • 66%
熱門： 許智峯行蹤嬰屍葵盛西邨新冠肺炎

日報新聞 > 中國

澳洲新法攔阻與外國協議 華外交部促勿妨礙合作

2020-12-10 列印
　　中澳商貿緊張持續，澳洲國會周二通過《對外關係法案》，列明聯邦政府可以阻止地方議會及機構等與外國政府達成協議。法案被指針對維多利亞州一八年同中國達成的「一帶一路」協議。中國外交部敦促澳方客觀看待「一帶一路」，不要人為設置障礙。

　　另外，澳洲批評中方對澳洲進口的葡萄酒採取臨時反傾銷措施，指中方違背中澳自由貿易協定。中國駐澳洲大使館發聲明，指目前有九成半的商品都享有零關稅待遇，反而澳洲自一八年起已拒絕十多個中赴澳的投資項目。中方指，澳方行動與中澳自貿協定的精神不符，損害中企利益。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd