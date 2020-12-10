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油氣田開發工程專家 王玉普逝世

2020-12-10 列印
　　中國油氣田開發工程專家、應急管理部部長、黨委副書記王玉普，周二逝世，享年六十四歲。中國應急部有關王玉普的網頁轉成黑白色，以示哀悼。據報，王玉普是應急部首任部長，但一上任就患病，近三年來長期神隱，包括缺席十九屆五中全會。

　　王玉普，遼寧人，一九五六年十月生，中國石油大學畢業，工學博士。他長期在大慶石油管理局工作，二○○九年之後從政，二○一八年三月擔任應急管理部部長、黨組副書記，但長期養病，由部黨組書記黃明主持工作。

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