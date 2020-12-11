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長征「一箭雙星」 送監測衞星入軌

2020-12-11 列印
　　長征十一號運載火箭昨日凌晨四時十四分在西昌衞星發射中心，以「一箭雙星」方式將「引力波暴高能電磁對應體全天監測器衞星」送入預定軌道，發射成功，此任務更是長征系列運載火箭的第三百五十五次飛行。

　　「引力波暴高能電磁對應體全天監測器衞星」由兩顆小衞星採用共軛軌道星座佈局。用以全天監測引力波、伽馬暴、快速射電暴高能輻射、特殊伽馬暴和磁星爆發等高能天體爆發現象進行研究，以了解中子星和黑洞等緻密天體的併合過程。

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