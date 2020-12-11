脫下口罩挖鼻孔被拍下 陳時中：可以挑其他相嗎？

全球都出現抗疫疲勞，在台灣被稱為「防疫大將」的衞福部長陳時中，在這個疫情反彈的當下，被抓拍到在立院脫下口罩挖鼻孔！陳時中昨日解釋自己不是隨時都在挖鼻孔，又問「可以挑其他相嗎？」



網民普遍覺得「好噁心」，不過有網民對此非常「欣賞」，表示「請問是哪個報紙報道的？太好了！一定要去買一份來當作紀念」；也網民笑言「拍到陳時中挖鼻孔，小心被蘇貞昌院長提出換照。」不過亦有人大呼無聊：「挖個鼻孔也小題大作！」



