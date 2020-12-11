中天周五凌晨後「消失」 CNN法新聞台擬申接手

台灣中天新聞台於周五關台，告別大氣電波，改為網上直播。據台媒報道指，中天新聞台，在星期五晚上過十二點之後，就會從五十二台消失。 而當局將以「跳頻」處理，即五十一台後，五十二台不再出現，直接跳成五十三台。台灣的國家通訊傳播委員會（NCC）指，目前有二十二家系統業者向委員會申請該空頻。



申請包含寰宇、CNN和法國的新聞台，不過卻有前NCC委員提出質疑，認為華視新聞製播能量不足，恐怕要由政府支出二億台幣幫忙運作。



此外，中天新聞台由關台前四十二小時，開始馬拉松式導播，並率先在社交媒體facebook上披露主播更表，讓觀眾可以按表收看不同的主播的時段；早前已退出中天的《新聞深喉嚨》 主播王又正更驚喜現身新聞片段中。



