美聯邦通訊委員會 確認華為威脅國安

中國外交部對事件表示，美方是濫用國安概念，打壓特定的中企。
外交部斥美濫用國安概念
發言人華春瑩強調，包括華為在內的中企，都保持非常好的網絡安全紀錄，從未發生「維基解密」、「稜鏡計劃」等網絡安全及監視事件。反問那間美企夠膽簽「無後門」公開協議。此外，身為華為全球品牌大使及西甲巴塞羅那前鋒的基沙文（Antoine Griezmann）宣佈，即時終止與華為的合作，原因是懷疑其協助監控維吾爾族人。
基沙文更指，華為不應只是否認指控，而應譴責有關的大規模打壓，並利用影響力在尊重人權及婦女權利上作貢獻。
全球都搶購新冠肺炎疫苗，特首林鄭月娥昨日宣佈，當局的疫苗採購工作取得突破性進展，已與內地科興生物、美國輝瑞藥廠及英瑞合資的阿斯利康製藥等三間製造商達成預先採購協議，各分別提供七百五十萬劑疫苗，其中科興...
2020-12-12
中國電信商華為向美國聯邦通訊委員會的申訴周四被駁回。華為早前就要求重新考慮「將華為從對國安構成威脅的名單中剔除」一事申訴，委員會更認定華為對國安構成威脅。委員會上月亦已確認中興通訊都構成國安威脅，並啟動撤銷其在美營運的授權程序。 中國外交部對事件表示，美方是濫用國安概念，打壓特定的中企。 外交部斥美濫用國安概念 發言人華春瑩強調，包括華為在內的中企，都保持非常好的網絡安全紀錄，從未發生「維基解密」、「稜鏡計劃」等網絡安全及監視事件。反問那間美企夠膽簽「無後門」公開協議。此外，身為華為全球品牌大使及西甲巴塞羅那前鋒的基沙文（Antoine Griezmann）宣佈，即時終止與...
2020-12-12
美國總統當選人拜登和副總統當選人賀錦麗成功成為美國《時代周刊》二○二○年度風雲人物，這次是首次選出總統當選人和副總統當選人雙雙當選。而成風雲人物的拜登繼續進行總統交接行動。美媒指，他準備任命奧巴馬時期...
2020-12-12
今年將軍澳日出康城一手市場熱鬧，其中南豐旗下的LP6已屆現樓，並快將展開收樓程序，發展商指出，項目餘下49伙高層特色戶，擬將以招標或價單形式盡推。 日出康城LP6自2018年9月首輪開售至今，累沽23...
2020-12-12
港股走勢繼續缺乏方向，全周恒指累挫330點，連續第二個星期走低，10天線（26525）和20天線（26543）亦得而復失，收報26505點，升95點，大市成交金額1359億元。 中海油止跌彈6.1% 美國啟動取消中電信（728）在美國營運許可程序，中電信股價無升跌，報2.15元；同業中移動（941）繼續尋底，低見44.3元，創2006年8月以來新低，最後收跌1.45%，報44.3元。 其他藍籌股方面，隔晚油價向好，提振「三桶油」回升，當中以中海油（883）勁彈6.1%表現最好，跑贏一眾藍籌股；吉利（175）升3.77%，收報22元。 相反，中生製藥（1177）除息，收跌0....
2020-12-12
英超和西甲今晚都有重量級打吡上演，曼聯主場迎戰曼城；皇家馬德里則地頭硬撼馬德里體育會。兩支主隊的近況都較同市死敵遜色，但彼此在「一加一大於二」的組合加持下可望順利揚威，紅魔鋒將般奴費南迪斯及桑馬達一拍即合；銀河艦隊中堅沙治奧拉莫斯和中鋒賓施馬身處前後都可以成功連線。 皇家馬德里今季表現反覆，但在兩位攻守大將賓施馬及沙治奧拉莫斯一起披甲下，就會變得穩定。再者兩人共同出場產生「一加一大於二」的效應，彼此入球和助攻效率大增，今晚西甲勢可領軍擊敗開季至今成績平穩的馬德里體育會，主勝穩開。(Now632台、4K 611台周日凌晨4:00直播) 今季皇馬曾三度連續兩場各賽事失分...
2020-12-12
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
人氣男團MIRROR話咁快出道兩周年，更推出新歌兼同名唱片《One and All》慶祝。論人氣MIRROR向來好勁，單飛的姜濤和Ian更雙雙入圍叱咜「我最喜愛男歌手」最後五強，他們對年底頒獎禮都好有...
2020-12-12
疫情反覆，在家吃飯的日子愈來愈多，於是去上環「同順興」備貨，見有無錫口味的急凍小籠包，買了回家一試，竟有驚喜。 江南小籠包，因應地方口味，味道也有差別。上海小籠包純鹹鮮，往北走，到了蘇州，蘇州人口味偏甜，所以蘇州的小籠包比起上海小籠包，略添了點甜味。再往北走，到了無錫。無錫人比蘇州人更喜甜味，故有甜美的無錫排骨。小籠包到了無錫，肉餡裏的糖也加得比蘇州多，所以無錫小籠包的甜味也更加重。 小籠包甜味重，在廣東人聽起來就像月餅用鮮肉缺的那麼奇怪，但只要吃過，或許就喜歡上了。我就喜歡無錫小籠包那一股鮮甜，肉餡調以醬油、鹽、糖，味鮮而濃鬱。在無錫旅行的時候，遇到就吃一籠，很是美滿。有...
2020-12-12
騎師何澤堯向馬會報告，他並非居住於馬會位於沙田馬場的宿舍，而他所居住的大廈出現一宗新型冠狀病毒潛在個案，儘管該個案仍未確定為確診個案，但為審慎起見，何澤堯已遷出他的住所，直至另行確定的日期。 根據在此情況下適用於騎師的既定生物安全規定，何澤堯將會履行將於二○二○年十二月十三日星期日在沙田馬場舉行賽事的策騎聘約，惟他不會於今晨進行晨操。 何澤堯於十二月七日、八日及昨日進行的檢測全部均呈陰性。 馬場浮世繪
2020-12-12