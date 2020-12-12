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美聯邦通訊委員會 確認華為威脅國安

2020-12-12 列印
　　中國電信商華為向美國聯邦通訊委員會的申訴周四被駁回。華為早前就要求重新考慮「將華為從對國安構成威脅的名單中剔除」一事申訴，委員會更認定華為對國安構成威脅。委員會上月亦已確認中興通訊都構成國安威脅，並啟動撤銷其在美營運的授權程序。

　　中國外交部對事件表示，美方是濫用國安概念，打壓特定的中企。

外交部斥美濫用國安概念

　　發言人華春瑩強調，包括華為在內的中企，都保持非常好的網絡安全紀錄，從未發生「維基解密」、「稜鏡計劃」等網絡安全及監視事件。反問那間美企夠膽簽「無後門」公開協議。此外，身為華為全球品牌大使及西甲巴塞羅那前鋒的基沙文（Antoine Griezmann）宣佈，即時終止與華為的合作，原因是懷疑其協助監控維吾爾族人。

　　基沙文更指，華為不應只是否認指控，而應譴責有關的大規模打壓，並利用影響力在尊重人權及婦女權利上作貢獻。

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