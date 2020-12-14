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南京大屠殺83周年 舉行死難者國家公祭

2020-12-14 列印
　　南京大屠殺八十三周年，死難者國家公祭儀式昨早上在南京的侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場舉行。政治局委員、中央組織部部長陳希表示，中國將致力推動中日兩國關係始終沿着和平、友好、合作的正確方向發展。報道指，死難者國家公祭儀式在紀念館舉行，現場奏唱國歌，國旗下半旗致哀。全城鳴笛致哀一分鐘，響起防空警報，軍人獻上花圈。官方代表致辭，及後南京青年代表宣讀《和平宣言》，各界代表撞響「和平大鐘」，並放出三千隻和平鴿。政治局委員、中央組織部部長陳希在儀式上強調，中華民族是愛好和平的民族，中國始終秉持正義，維護和平，並致力推動兩國關係始終沿着和平、友好、合作的正確方向發展。

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