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阿里巴巴等三公司違《反壟斷法》罰款50萬

2020-12-15 列印
　　國家市場監管總局昨日根據《反壟斷法》，對阿里巴巴集團的阿里巴巴投資、騰訊控股子公司閱文，以及順豐的關聯公司豐巢網絡，分別處以五十萬元人民幣的行政處罰。阿里巴巴其後回應指，已按照政策指引和要求，積極整改；閱文集團表示，高度重視，已嚴格按照監管部門的要求，積極整改，全面做好相關的合規申報工作；豐巢亦指，誠懇接受，積極落實。

　　內地當局指，三間公司早前分別作收購時，未有依法申報違法實施經營者，但事件沒有限制競爭的效果，因此判處罰款，亦沒有要求相關企業取消收購協議。當局承認，法例的罰款偏低，威懾力有限，但仍可向社會釋放加強互聯網領域反壟斷監管的信號，打消企業可能存在的僥倖和觀望心理，產生相應的威懾效果，強調互聯網行業並非反壟斷的「法外之地」。

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