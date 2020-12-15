阿里巴巴等三公司違《反壟斷法》罰款50萬

國際賽曲終人散，在疫情的陰霾下總算是有驚無險。今年不但是馬會，即使是我們傳媒中人，同樣面對了一個截然不同的香港國際賽，不能訪問相關海外人士，編採的難度當然大大提高，得出的效果當然沒有往年般精彩，但視為一種試煉又的確不俗。激情過後歸於平淡，確實是有點失落感，尤其是以往每年的國際賽後，都會相約三五知己去大快朵頤。猶記得有一年先和日本媒體的朋友打冷，再到酒店和海外騎練摸酒杯底，然後再與一眾贏了馬的海外馬房老友慶功通宵達旦到天光，最後才做周三的排位工作。 如此緊密的行程當然身心俱疲，只能靠隨興奮而來的腎上腺素支撐着，可是今年跑完馬後連飯也沒有得吃，只能默默回家對着電腦開工，感覺份外...

2020-12-15