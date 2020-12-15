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長江兩貨輪相撞 船員三死五失蹤

2020-12-15 列印
　　內地央視新聞報道，十二月十三日夜十一時三十分，一艘貨櫃船「長錦海洋」號在長江口與另一貨櫃船「新其盛69」號碰撞，導致「新其盛69」號入水翻沉，「新其盛69」上共十六名中國船員墮江。上海海上搜救中心接報後，全力開展搜救，暫救起十一人，但其中三人已遇難身亡，搜救工作仍在進行。

　　上海海上搜救中心接報後，立即協調東海救助局派「東海救101」輪前往現場救助，其間東海第一救助飛行隊直升機「B-7356、B-7357」相繼從高東機場出動搜尋。截至目前，還有至少五人失蹤。

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