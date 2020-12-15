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874萬大學生畢業 經濟逆轉加劇就業難

2020-12-15 列印
　　二○二一年內地大學畢業生將首次突破九百萬人，今年畢業生規模亦近八百七十四萬人，教育部高校學生司副司長吳愛華近日表示，今年大學畢業生受新冠疫情和經濟結構調整影響，就業形勢嚴峻，隨着未來畢業人數增加，就業情況恐進一步惡化。

　　吳愛華指，今年二、三月期間，因疫情關係，大學畢業生與用人單位不能面對面接觸，同時很多網絡企業也無法進入校園進行招聘。其次，隨着高等教育普及化，今年畢業生規模接近八百七十四萬人，較上年多數十萬人，也令大學生就業市場競爭更激烈。

  此外，中國正處於經濟結構調整期，部份行業因去產能、去庫存，也導致人力需求下降。吳稱，今年國務院推出很多措施協助大學畢業生就業，包括持續升學擴大招生、增加基層崗位，以及畢業生參軍入伍等。雖然疫情下，大學生要面對就業挑戰，但更重要是，要在高等教育普及化的趨勢下認識自我。

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