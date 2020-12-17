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世衞專家下月赴中國 調查新冠病毒源頭

2020-12-17 列印
　　世衞組織專家小組正與中國專家討論，希望下個月啟程前往中國，調查新冠肺炎的源頭，但強調並非要找出「罪魁禍首」，而是要釐清新冠病毒傳染的方式，預防日後疫情再爆發。據悉，專家組或會先到武漢調查，但詳細行程仍未確定。世衛專家小組成員之一的德國疾控機構科赫研究所生物學家倫德茨表示，該次到中國調查，並非要找出哪個國家需要怪責，強調病毒從動物溢出，從而感染人類，有關事件一直發生，過去在德國也是如此。因此，該次調查重點在於釐清事件的來龍去脈。

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