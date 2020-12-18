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中國媒體十大新詞語 「復工復產」居榜首

2020-12-18 列印
中國媒體十大新詞語 「復工復產」居榜首
中國媒體十大新詞語 「復工復產」居榜首
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　　今年是被新冠肺炎陰霾籠罩的一年，外國多個潮字榜上都有與新冠疫情相關的字詞。而中國的「漢語盤點2020」活動中「2020年度中國媒體十大新詞語」也不例外，榜首由「復工復產」獲得。

　　本次發佈的十大新詞語依次是：復工復產、新冠疫情、無症狀感染者、方艙醫院、健康碼、數字人民幣、服貿會、雙循環、天問一號、無接觸配送。據了解，這「十大」是基於國家語言資源監測語料庫，利用語言信息處理技術，結合後期人工確認獲得，結果代表了中國主流媒體的關注焦點和語言特點。

　　日本漢字能力檢定協會日前亦發佈，最能反映本年世態民情的年度漢字為「密」。當選理由是很多人因新冠疫情擴大而有意識避開「三密」（即密閉、密集、密切接觸），同時「密」也代表人與人間的親密，不受疫情影響。

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