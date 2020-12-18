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安徽「行走打印機」大叔 全國寫大字「吸粉吸金」

2020-12-18 列印
　　內地安徽合肥有一名有「行走的打印機」之稱的中年男子任士民，由於兒子替他拍攝了有他寫字的視頻，而吸粉絲兩百多萬。目前是受邀至全國各地「寫大字」，月入有一萬人民幣。任士民練字三十多年，自幼就喜歡寫字，更買下數百本字帖來練習。任士民指，「紙面上是把字寫好的基礎。」不過他覺得牆上字才是真功夫。因為牆上寫字須精確地控制油墨和筆觸，與紙上字差別很大。

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