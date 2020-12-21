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樓繼偉：暫緩螞蟻上市防系統性風險

2020-12-21 列印
■樓繼偉表示，金融亂象對內地大循環形成很大危害。新華社
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　　暫停螞蟻上市惹來中央加強有關經濟監控的消息。全國政協外事委員會主任、前財長樓繼偉對此表示，暫停螞蟻集團上市是為了防範系統性風險。他強調，正如中央經濟工作會議定調，金融創新必須在審慎監管的前提下進行。有中媒報道，上周五傳出支付寶無預警下架所有互聯網存款產品。螞蟻集團對此重申，將認真落實監管規範，用科技支持金融及實體經濟。

　　據樓繼偉解釋，若單一數碼金融平台的市場佔有率過大，可能出現大量的信貸壞帳。他不點名以螞蟻與多家銀行的數萬億貸款為例，當局需要在效率和風險之間做出平衡，限制單一平台與銀行合作的數量，或由多家平台提供有關類似業務。他更表示，金融亂象對內地大循環形成很大危害，而目前未完成有關亂象的治理。另外，北京商報指，支付寶上周五下架所有互聯網存款產品，據悉，支付寶理財頁已看不到銀行存款產品，不過已持有產品的用戶就不受影響。

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