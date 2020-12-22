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解放軍證山東艦航母編隊駛過台海

2020-12-22 列印
　　近日有消息指，中國解放軍的山東艦航母編隊航經台灣海峽。昨日中國海軍新聞發言人劉文勝證實，山東艦航母編隊周日通過台灣海峽，前往南海相關海域開展跨區機動訓練。他強調，是根據年度計劃所作出的正常安排。

　　據早前台灣的國防部發佈，「山東號」航空母艦（CV-17）及所屬四艘護衞艦，上周四由遼寧大連港啟航南駛，昨日航經台灣海峽後，續向南航行。台灣的國防部指全程掌握並監控，強調有信心及能力守護家園，確保台灣安全與維護區域和平穩定。中國解放軍海軍新聞發言人劉文勝對有關機動訓練指，今後將按訓練需要，繼續組織類似行動。山東艦入列服役一年來，順利完成艦載機起降、實際使用武器、作戰系統調試等任務，編隊體系作戰能力在試驗訓練中不斷提升。



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