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解放軍第二艘075攻擊艦 進入東海部署試航

2020-12-23 列印
■中國解放軍第二艘075型兩棲攻擊艦進入東海試航。互聯網
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　　中國解放軍第二艘075型兩棲攻擊艦昨早被目擊在拖船牽引下，進入東海試航。內媒指有關試航與第一艘075型兩棲攻擊艦下水，只隔四個多月。內媒推測，只需一年左右，三號和四號艦也將相繼下水。

首艘明年投入南海部署

        被外界視為「攻台利器」的 075型兩棲攻擊艦，是中國第一款大型直通甲板兩棲攻擊艦，排水量三萬噸，可以搭載超過二十架直升機，同時設有塢倉，可運載兩棲車輛和氣墊船，入役後將大幅度提高解放軍立體登陸、兩棲攻擊和多用途力。

        目前首艘075兩棲攻擊艦已停泊在海南三亞，預計明年在南海投入部署。

        台媒關注075兩棲攻擊艦的戰略價值，以及可能在攻台行動中扮演重要角色。台媒引述解放軍前任教官宋中平指，075兩棲攻擊艦用於給中方陸戰隊過渡的登陸平台。



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