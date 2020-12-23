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反食品浪費草案初審 「吃播」影片或被究責

2020-12-23 列印
■吃播主進行一千隻小龍蝦直播時的情況。互聯網
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　　十三屆全國人大常委會會議昨日舉行，並初次審議反食品浪費法草案。草案明確，餐飲服務提供者不得誘導、誤導消費者超量點餐，如拒不改正，處以一千至一萬人民幣罰款。

「吃播主」腦中風不治

　　同時亦對「吃播」進行規定，如製作、發佈或傳播宣揚量大多吃、暴飲暴食等浪費食品的信息，而拒不改正或情節嚴重者，將罰款一萬至十萬元人民幣，亦可停業整頓及追究相關人員的法律責任。

　　據悉，瀋陽一名王姓「吃播主」因經常吃播高熱量的肉類，本年六月中，在直播前突發性腦中風，送醫搶救七天後不治。



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