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中俄空軍聯合巡航 日派機應對韓表遺憾

2020-12-24 列印
　　中國與俄羅斯周二在亞太地區進行第二次聯合空中戰略巡航。中方派出四架轟-6K飛機，與俄方兩架圖-95飛機聯合編隊，在日本海東海空域組織聯合巡航。事件引起日韓方面的緊張，中國國防部強調，飛機嚴格遵守國際法，未進入他國領空。國防部指，中俄聯合空中戰略巡航旨在進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，提升兩軍戰略協作水平和聯合行動能力，共同維護全球戰略穩定。此次行動是中俄兩軍年度合作計劃內項目，不針對第三方。

　　中國外交部發言人趙立堅亦就事件補充，防空識別區不是領空，各國依據國際法享有飛越自由。

　　日、韓亦分別指出，中、俄軍機未有侵犯領空，不過進入了兩國防空識別區。據報，日方的自衞隊，派戰機緊急升空應對；而首爾當局就透過外交渠道向中俄表達遺憾，呼籲避免類似事件再發生。

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