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遼寧當街斬人七死 警執掃把降服兇徒

2020-12-28 列印
　　內地遼寧省鐵嶺開原市昨早發生持刀襲擊案，一名男子持刀追斬途人，造成至少七死七傷，傷者包括一名警員。警方其後拘捕施襲男子，正調查其行兇動機。據內地傳媒報道，事發昨早八時許，一名男子在一間洗浴中心門外揮刀傷人，多人中刀倒臥地上，男子行兇後企圖逃走。兩名警員接報趕抵現場，當場將其截住，其中一名警員用掃把阻止疑兇襲擊，隨後三人扭打倒地，周邊民眾上前協助，一同將疑兇制服。

  事件造成至少七死七傷，包括一名試圖制服疑犯的警員，所有傷者其後均送院治療。目前案件仍在調查中。
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