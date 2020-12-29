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中國駐英大使劉曉明將離任 由鄭澤光接任

2020-12-29 列印
　　外媒指中國駐英大使劉曉明將離任，而其職務將由外交部副部長鄭澤光接任。目前駐英大使劉曉明未就事件發表回應，中國駐英大使館暫時未有就事件進行新發佈。現年六十四歲的劉曉明自二○一○年起擔任駐英大使，迄今已任職近十年時間，與大部份大使任期只有僅四年為長。

　　有分析指出，劉曉明經歷了中英關係最好的時期之一，不過隨著中英關係急轉直下，劉曉明亦曾強烈批評英國禁用華為的決定，並多次否認新疆維吾爾族人被強迫勞動，又指責英國政府對港發表不負責任言論。

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