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寒流吹襲多地現雨雪　黃河冰封

2020-12-30 列印
■黃河部份河段被冰封。新華社
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　　寒流由華北向華南侵襲，並橫掃中台，內地中央氣象台周二早發佈寒潮橙色預警及大雪預報。多地出現雨雪及大雪情況，北京周二最低氣溫為零下十三度。寒流更影響華南及台灣地區，據台中央氣象局表示，台灣周三至周四氣溫明顯下降，十六縣市將發佈橙色燈號（非常寒冷），有七個縣市更將跌至六度以下。

　　內地中央氣象台周二表示，寒流周二晚向華南地區推進，黃淮至江南北部有明顯雨雪，山東半島穀江蘇北部等地大雪，局部地區暴雪。北京周二最低氣溫為零下十三度，而廣州市昨日最低只有九度。

　　新華社報道，黃河早於上周五就出現「千里冰封」，三盛公水利樞紐閘下封凍長度超五百公里。另寒流周一襲華北時，黑龍江錄得攝氏零下四十四點五度的低溫。

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