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喬丹體育侵權案 米高佐敦獲賠35萬人民幣

2020-12-31 列印
　　前美國職業籃球運動員米高佐敦（Michael Jordan）控喬丹體育公司和百仞貿易公司姓名權糾紛案，上海二中院周三進行一判。喬丹體育對原告姓名權的侵害成立，需公開在報紙和網絡上向原告賠禮道歉，停用「喬丹」商號，註明商標與米高佐敦不存在任何關聯。同時賠償原告精神損害撫慰金人民幣三十萬元及原告因訴訟支出的費用人民幣五萬元；不過法院就駁回了原告的其他訴訟請求。

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