  • 2021年1月4日 星期一
  • 20º
  • 55%
熱門： 行蹤平治限聚令晚市堂食12港人

日報新聞 > 中國

寒流襲台14萬虱目魚凍死

2021-01-04 列印
■養殖戶損失慘重，並努力撈走養殖魚塘中已凍死的虱目魚。網上圖片
Previous Next

　　超級寒流除了影響民眾日常生活外，更影響動物的生存。台灣雲林縣在寒流襲擊期間，大量虱目魚暴斃，養殖戶損失慘重。

　　根據雲林縣政府統計，雲林縣的虱目魚養殖魚塘中凍死的虱目魚已達十四萬條，災損面積約一千公頃。呼籲漁民持續防寒害，避免災情持續擴大。其中以台西地區受跳電影響災情最為嚴重，七成魚塘有災情，面積約七百公頃，損失程度一成至四成，估計損失約十一萬條。另外口湖、四湖及麥寮約二成魚塘有災損，災損面積約三百公頃，損失程度約半成至一成，估計損失約三萬條。

　　台媒引述有虱目魚食店因此可用大量虱目魚煮湯，而有養殖戶表示，會以較低的價格出售虱目魚。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd