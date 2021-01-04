  • 2021年1月4日 星期一
  • 20º
  • 55%
熱門： 行蹤平治限聚令晚市堂食12港人

日報新聞 > 中國

逾月後進入環火軌道 天問一號將著陸火星

2021-01-04 列印
　　中國火星探測器天問一號計劃將在一個多月後實行近火制動，進入環火軌道，準備著陸火星。

　　天問一號的任務是通過一次發射實現對火星的「繞、着、巡」，即火星環繞、火星著陸、火星表面巡視。其探測器總重約五噸，由環繞器和著陸巡視器組成，著陸巡視器主要包括進入艙和火星車。

　　當局預計在四月釋放巡視器在火星著陸，開展地表探測工作。目前，環繞器已完成第三次在軌自檢，各系統均工作正常。

　　天問一號去年七月底發射後，已經在軌飛行一百六十三天，飛行里程突破四億公里，距離地球約一億三千萬公里，距離火星約八百三十萬公里。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd