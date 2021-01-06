案情指，在二○○八年至二○一八年間，被告人賴小民利用擔任不同職務及職權上的便利，通過他人職務上的行為，為有關單位和個人在獲得融資、承攬工程、合作經營、調動工作以及職務提拔調整等事項上提供幫助，直接或通過特定關係人非法收受、索取相關單位和個人給予的財物，共計折合人民幣十七億八千八百萬餘元。
據悉，其中一億零四百萬餘元尚未實際取得，屬於犯罪未遂。賴小民亦夥同特定關係人侵吞、套取單位公共資金共計人民幣二千五百一十三萬餘元。由於其受賄犯罪數額特別巨大，情節特別嚴重，以貪污罪，判處有期徒刑十一年，並處沒收個人財產人民幣二百萬元，對賴小民受賄所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫，不足部份，繼續追繳；對貪污所得財物依法發還被害單位。此外，賴小民在與妻子合法婚姻關係存續期間，還與他人長期以夫妻名義共同居住生活，並育有子女。他以重婚罪，判處有期徒刑一年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。
貪污所得幾乎沒花費
據早前央視報道，賴小民貪污所得幾乎沒有花費過，案件負責人認為他有極強烈的貪欲；另有微博消息指，賴小民亦有於母親去世時帶情婦出現奔喪的行徑。由於其罪行極其嚴重，使國家和人民利益遭受特別重大損失，社會危害極大，依法嚴懲。另外，內媒此前亦報道，賴小民涉「三個一百」，即一百多套房、一百多個關係人、一百多個情婦。