貪污受賄重婚 沒收全部財產 ﻿華融前董事賴小民﻿﻿被判死刑﻿

天津市第二中級人民法院周二公開宣判中國華融資產管理股份有限公司原黨委書記、董事長賴小民受賄、貪污、重婚一案，對被告人賴小民以受賄罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。



案情指，在二○○八年至二○一八年間，被告人賴小民利用擔任不同職務及職權上的便利，通過他人職務上的行為，為有關單位和個人在獲得融資、承攬工程、合作經營、調動工作以及職務提拔調整等事項上提供幫助，直接或通過特定關係人非法收受、索取相關單位和個人給予的財物，共計折合人民幣十七億八千八百萬餘元。



據悉，其中一億零四百萬餘元尚未實際取得，屬於犯罪未遂。賴小民亦夥同特定關係人侵吞、套取單位公共資金共計人民幣二千五百一十三萬餘元。由於其受賄犯罪數額特別巨大，情節特別嚴重，以貪污罪，判處有期徒刑十一年，並處沒收個人財產人民幣二百萬元，對賴小民受賄所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫，不足部份，繼續追繳；對貪污所得財物依法發還被害單位。此外，賴小民在與妻子合法婚姻關係存續期間，還與他人長期以夫妻名義共同居住生活，並育有子女。他以重婚罪，判處有期徒刑一年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。



貪污所得幾乎沒花費



據早前央視報道，賴小民貪污所得幾乎沒有花費過，案件負責人認為他有極強烈的貪欲；另有微博消息指，賴小民亦有於母親去世時帶情婦出現奔喪的行徑。由於其罪行極其嚴重，使國家和人民利益遭受特別重大損失，社會危害極大，依法嚴懲。另外，內媒此前亦報道，賴小民涉「三個一百」，即一百多套房、一百多個關係人、一百多個情婦。



