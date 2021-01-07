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世衞專家未能入境中國 外交部：雙方正就安排協商

2021-01-07 列印
　　世界衞生組織早前計劃派專家到中國調查新冠肺炎病毒的源頭，但世衞秘書長譚德塞昨日證實，有關專家仍未獲得中國簽證，對此非常失望，又指已與中方高層聯絡，對方保證將加快內部程序，使專家盡快成行。在北京，外交部發言人華春瑩解釋，當前全球疫情形勢十分嚴峻，中國國內亦正全力展開疫情防控，儘管如此，中方從支持國際抗疫合作出發，已加快推進內部的籌備工作，盡力為專家組訪華創造良好條件，雙方目前正就具體安排作協商。

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