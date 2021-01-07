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內地要求螞蟻集團 分享消費者信貸數據

2021-01-07 列印
　　美國《華爾街日報》昨日引述知情人士消息報道稱，中國監管機構正計劃要求螞蟻集團分享其收集的大量消費者信貸數據。監管部門認為螞蟻集團通過支付寶獲取了大量個人數據，擁有相對於小銀行甚至大銀行的不公平競爭優勢。

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