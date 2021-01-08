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中企申註冊「今治」商標 日方決定提出異議

2021-01-08 列印
　　中日商貿間其中一個經常問題是對商標的爭奪。周三日本愛媛縣今治市再次獲悉，中國有企業用「今治」兩字進行商標申請註冊。而日本的毛巾之鄉今治市立即召開對策協議會，並決定向負責商標業務的中國國家知識產權局再提出異議。據日媒引述今治市認為，這是「類似免費搭乘今治品牌知名度便車」的違規商標申請。

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