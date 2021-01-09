事件是受害的五月大女嬰因發育遲緩、多毛、臉腫大等情況求醫，期間女嬰的身體腫大問題更影響其就醫檢查，其母表示她的皮膚不但很難找到血管抽血，而且她更要引女嬰哭泣才可以成功令血液抽出。不過，輾轉檢查結果均顯示正常，後來醫生推測似乎是使用了激素藥膏。家長將涉事嬰兒霜及同廠的「開心森林」送檢才發現均含有糖皮質激素（氯倍他索丙酸脂）。據了解，以上兩類產品均取得「（閩）衞消證字」許可證號。而二○一九年寧波出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心的多份委託檢查報告亦指，涉事嬰兒霜檢測結果正常。
面霜含有糖皮質激素 女嬰搽後變大頭娃娃
事件是受害的五月大女嬰因發育遲緩、多毛、臉腫大等情況求醫，期間女嬰的身體腫大問題更影響其就醫檢查，其母表示她的皮膚不但很難找到血管抽血，而且她更要引女嬰哭泣才可以成功令血液抽出。不過，輾轉檢查結果均顯示正常，後來醫生推測似乎是使用了激素藥膏。家長將涉事嬰兒霜及同廠的「開心森林」送檢才發現均含有糖皮質激素（氯倍他索丙酸脂）。據了解，以上兩類產品均取得「（閩）衞消證字」許可證號。而二○一九年寧波出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心的多份委託檢查報告亦指，涉事嬰兒霜檢測結果正常。
年宵疫下取消 蘭花大王恐蝕３００萬
第四波疫情遲遲未能完全受控，政府昨日宣佈首次取消農曆年宵市場及沙田車公誕新春市場。食環署將盡快安排全數退還攤位的使用費，並會積極在各區物色合適地方銷售年花。有花農對年宵取消感無奈，估計損失逾三百萬元，...
2021-01-09
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面霜含有糖皮質激素 女嬰搽後變大頭娃娃
內地再有育嬰產品出現問題導致「大頭娃娃」出現。據內媒指，有受害嬰兒使用涉事的「噯嬰樹」牌「益芙靈多效特護抑菌霜」後，出現發育遲緩、多毛、臉腫大等問題。涉事公司對事件未有回應，而福建漳州衞健委已責令該公...
2021-01-09
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美成立新部門應對中俄黑客 外交部：美才是威脅和平最大因素
美國國務卿蓬佩奧周四批准成立新部門，應對來自中國、俄羅斯等國，網絡安全威脅。蓬佩奧更在社交網站發文指，形容中方是自由世界面臨的最大軍備控制挑戰。中國外交部發言人華春瑩反指，美國才是威脅全球和平安全的最...
2021-01-09
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首批推80單位 啟德MONACO 596萬入場
2021年「頭炮盤」會德豐啟德新盤MONACO，主打2房及3房戶型，發展商早前開放2個示範單位之外，更於日前公佈首批80伙價單，包括開放式至3房戶，折實價596萬入場，即日起收票。 會德豐旗下啟德發展...
2021-01-09
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恒指飆372點 創自去年二月高
美國總統特朗普稱會確保權力移交順利有序，港股跟隨外圍股市走強，恒指輕微高開後持續攀升，逐步逼近二萬八大關，一度飆升372點至27920，刷新去年2月17日以來最高，終收漲329點造27878，全周累升647點，已是連續第二個星期錄得升幅。 美國總統特朗普稱會確保權力移交順利有序，港股跟隨外圍股市走強，恒指輕微高開後持續攀升，逐步逼近二萬八大關，一度飆升372點至27920，刷新去年2月17日以來最高，終收漲329點造27878，全周累升647點，已是連續第二個星期錄得升幅。 科指跑贏大市，收市急升2.7%造8630；主板交投繼續活躍，成交總額2702億元。 特斯拉CEO成首...
2021-01-09
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施蒙尼維新變法 馬體「包」搞掂
馬德里體育會教練施蒙尼去季推動維新，卻因中鋒迪亞高哥斯達傷患纏身而未見成效。幸好，這位阿根廷名帥本季找到級數更高的蘇亞雷斯來投，與祖奧菲歷斯合組一剛一柔拍檔，加上中場馬高斯洛蘭迪負責後上攻門，合力領軍高踞西甲榜首，今晚勢主場擊退畢爾包鞏固優勢，熱捧主勝。（Now632台今晚11:15直播） 去季開始，施蒙尼為馬體會陣容大換血，全新防線依舊穩固，中前場放走王牌基沙文，從賓菲加簽入技術出眾和踢法瀟灑的新星菲歷斯，欲與迪亞高哥斯達組成剛柔並濟的鋒線組合。可是，後者傷患不斷水準大跌，全季西甲上陣廿三次僅入五球，菲歷斯亦只入六球，球隊因攻力不濟，聯賽共十六場打和最終只得季軍。...
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鹽以外高鈉飲食陷阱
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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不敵淋巴癌 享年84歲 「開心大少」林建名 安詳離世
麗新集團創辦人林百欣與元配賴元芳的長子、人稱「大少」的富商林建名昨日因淋巴癌於養和醫院在家人陪伴下安詳離世，享年84歲。林建名四位子女林煒珊、林煒琦、林煒珽及林孝信聯名發表悼文，公佈父親離世噩耗。 林...
2021-01-09
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好好過日子——到你顯身手了
今年的農曆新年比前兩年來得遲，但滿打滿算，也不過是個半月之後的事情。往年這個時候，新年旅行團都差不多報不上名了，自助遊的人更是一早做好了功課做好了準備。 但今年這種事不大會發生了，所有的人都做好了老老實實待在香港過年的準備，看到最近英國封城的消息，想想生活在香港還算運氣，起碼我們戴着口罩還可以自由走動。前兩天去上環的「同順興」買南貨，從無錫小籠包到蘇式葱油開陽麵都入了些儲備，一大袋拎出來，冷風一吹，忽然有辦年貨的感受。 經過一年的鍛煉，許多香港人待在家裏都待出了廚藝，煮飯做菜烘蛋糕，突然發覺世上無難事，原來自己很有烹飪天賦。這種無心之後，飛不出去的農曆新年倒真能派上用場。反...
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馬場浮世繪——紅旺由俊暉團體投得
現役香港競賽馬匹「紅旺」的投標已於昨日中午十二時截止，結果由俊暉團體以一百五十一萬八百港元投得。此駒之後繼續留在葉廄訓練。至於另一匹接受投標馬「紅星」，亦未有任何人投標。 馬場浮世繪
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