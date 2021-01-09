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面霜含有糖皮質激素 女嬰搽後變大頭娃娃

2021-01-09 列印
■內地有女嬰懷疑搽有含激素面霜後，身體腫大。網上圖片
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　　內地再有育嬰產品出現問題導致「大頭娃娃」出現。據內媒指，有受害嬰兒使用涉事的「噯嬰樹」牌「益芙靈多效特護抑菌霜」後，出現發育遲緩、多毛、臉腫大等問題。涉事公司對事件未有回應，而福建漳州衞健委已責令該公司召回並下架涉事產品，目前事件正在調查中。

　　事件是受害的五月大女嬰因發育遲緩、多毛、臉腫大等情況求醫，期間女嬰的身體腫大問題更影響其就醫檢查，其母表示她的皮膚不但很難找到血管抽血，而且她更要引女嬰哭泣才可以成功令血液抽出。不過，輾轉檢查結果均顯示正常，後來醫生推測似乎是使用了激素藥膏。家長將涉事嬰兒霜及同廠的「開心森林」送檢才發現均含有糖皮質激素（氯倍他索丙酸脂）。據了解，以上兩類產品均取得「（閩）衞消證字」許可證號。而二○一九年寧波出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心的多份委託檢查報告亦指，涉事嬰兒霜檢測結果正常。

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