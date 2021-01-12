美駐聯國大使明訪台 將與蔡英文會面

美國駐聯合國大使克拉夫特將於周三起訪台，據台灣外長吳釗燮透露，克拉夫特（Kelly Craft）周四將與蔡英文會面。而克拉夫特也是首位現任美國駐聯合國大使訪台，希望台美關係從此基礎往前推進，這也是雙邊關係良好象徵。而日前美國國務卿蓬佩奧宣佈跟台的交往限制全部都取消，中國外交部指，停止操弄涉台議題。



吳釗燮指，這次訪台主題是跟台灣討論如何促進台灣在國際組織中的參與。 他形容這對台灣是非常重要。而美台交往限制全部都取消一事，他就指台美關係提升是一件大事情，對美國做法表示誠摯歡迎與感謝之意。



而中國外交部發言人趙立堅敦促美方信守《中美建交公報》的條文，不得以任何藉口曲解和背離，強調任何損害中國核心利益的行徑都不可能得逞；同時勸美方停止操弄涉台議題，強調台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。







