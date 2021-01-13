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美助理國務卿會台代表 京斥非官方說法自欺欺人

2021-01-13 列印
■台北駐當地負責人陳欣新指，見面是以行動展現美台關係友好。網上圖片
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　　美國國務卿蓬佩奧宣佈解除對台的自設限制後，美國國務院周一宣佈「政軍局助理國務卿庫柏周一與台北駐美代表蕭美琴進行閉門會晤」，而美駐荷大使胡克斯特拉周一亦與台北駐當地負責人陳欣新見面交流。中國外交部對此表示堅決反對，批評美方將助理國務卿赴台活動說成是非官方行為，純屬自欺欺人。

　　另去年八月台方宣佈放寬美牛和美豬的進口限制後，雖然五十名跨黨派參議員致函當局展開美台貿易談判，但美國貿易代表署（USTR）遲遲沒有動作。台灣的外交部發言人歐江安昨日指，台美商會日前與華府美台商業協會共同成立「美台雙邊貿易協定聯盟」，代表美國各界都強力支持台美BTA。她強調台美關係近期持續升溫，政府會力促展開有關協商。

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