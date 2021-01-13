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山東金礦爆炸 22工人困井下

2021-01-13 列印
　　山東五彩龍投資有限公司棲霞市笏山金礦在周日發生爆炸。據報，有二十二名工人被困井下，截至周二凌晨已有三百餘人參與救援。有報道指，事故後該企業對救援難度估計不​​足，直到周一晚才報告有關情況，存在遲報。

　　據山東省政府成立的一體化指揮部於周二上午解釋救援情況，據報由於礦井「一中段」炸藥爆炸，井筒裝備部份損壞，阻斷「五中段」和「六中段」的人員升井。目前進度較慢是因井筒裝備被破壞，導致鑽桿和通風管的下放受阻。爆炸產生有毒氣體，救援人員採取強制通風方法往井下輸氧，人員須下井對井筒進行清障，正調集更多大口徑鑽機參與救援。

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