台妹舉牌「找乾爹」？ 消防局宣傳手法捱轟

台灣消防近期的宣傳相當引民眾關注，繼早前的靈異電影式宣傳短片後，新北市消防局又推一「找乾爹」宣導，但被台灣網民質疑該宣導物化女性，隨後緊急下架。該名短袖女消防員亦被認出為該局的二〇二一年猛男月曆中的六月封面女郎陳薇安。



該「找乾爹」宣導，原意是提醒民眾使用煤油暖爐或洗澡時，要保持通風，以避免一氧化炭中毒。而該「找乾爹」紙板，內容寫着「不用有錢，幫我開窗就好」，和希望徵求「生命中的救星」。



由於日前台北街頭出現許多辣妹舉牌「找乾爹」，新北市消防局就想跟風宣傳，當局坦言「思考不周」，目前已將該文宣下架。



